Новости

"Глобальное утепление"
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом
«Коробка без утеплителя – это еще не дом». Наталья Пуховская об оценке энергоэффективности
Все материалы сюжета

В Иркутске закрывают две старые угольные котельные на улице 4-й Советской

В Иркутске продолжается реализация проекта по модернизации системы теплоснабжения города. На улице 4-й Советской готовятся к закрытию две угольные котельные, которые обеспечивали теплом объекты более 60 лет.

Энергетики уже построили новый центральный тепловой пункт рядом с устаревшими котельными. В настоящее время проводится процесс переключения и наладки оборудования для перевода домов на центральное теплоснабжение. Об этом пишет в своем Telegram-канале мэр Руслан Болотов.

Вывод из эксплуатации угольных котельных улучшит экологическую обстановку в городе за счет сокращения выбросов. Всего в рамках программы модернизации в Иркутске планируется закрыть 10 устаревших угольных и мазутных теплоисточников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес