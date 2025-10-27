В Иркутске закрывают две старые угольные котельные на улице 4-й Советской

В Иркутске продолжается реализация проекта по модернизации системы теплоснабжения города. На улице 4-й Советской готовятся к закрытию две угольные котельные, которые обеспечивали теплом объекты более 60 лет.

Энергетики уже построили новый центральный тепловой пункт рядом с устаревшими котельными. В настоящее время проводится процесс переключения и наладки оборудования для перевода домов на центральное теплоснабжение. Об этом пишет в своем Telegram-канале мэр Руслан Болотов.

Вывод из эксплуатации угольных котельных улучшит экологическую обстановку в городе за счет сокращения выбросов. Всего в рамках программы модернизации в Иркутске планируется закрыть 10 устаревших угольных и мазутных теплоисточников.