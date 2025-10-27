Ремонт дороги Хужир-Харанцы на острове Ольхон завершен

Завершились масштабные работы по ремонту дороги Хужир – Харанцы на популярнейшем туристическом острове Ольхон в Иркутской области. Ремонт проведен в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и стоил бюджету почти 300 миллионов рублей.

Фото с сайта https://irkobl.ru/

Хужир – Харанцы является первой дорогой на острове, где успешно применялись современные технологии строительства. Специалисты Дорожной службы региона обустроили основание дороги с использованием инновационного материала «Стабилен СР» и цемента, соблюдая экологические нормы. Всего отремонтировано пять километров трассы, причём использован метод глубокой переработки грунта («глубокий холодный ресайклинг»), продлевающий жизнь дороге и снижающий нагрузку на природу.

Кроме того, были установлены дополнительные элементы дорожной инфраструктуры: сигнальные столбы, барьерные ограждения, новые дорожные знаки и нанесена разметка, обеспечивающая безопасность передвижения автомобилей и туристов.

– Остров Ольхон находится в границах особо охраняемой природной территории. Долгое время начать ремонт дорог там не получалось из-за ограничений природоохранного законодательства. Но мы смогли это решить, вести работы со строгим соблюдением экологических норм под постоянным контролем «Заповедного Прибайкалья» и Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Это особенно важно для природы заповедной территории, – сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Ещё два участка автомобильных дорог на острове находятся на завершающей стадии капитального ремонта, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Подъезд к посёлку Хужир протяжённостью 5,1 километра уже готов: выполнено асфальтирование двумя слоями покрытия и нанесена разметка. Сейчас ведутся работы по созданию системы водоотведения и укреплению обочин, пригодных для езды велосипедистов, а также предстоит установка дорожных знаков.

Что касается улицы самого посёлка Хужира, то здесь на участке длиной 1,7 километра осталось закончить укладку примерно 200 метров верхнего слоя асфальтового покрытия, установить дорожные знаки и провести нанесение необходимой разметки.