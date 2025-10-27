Новости

Аренда квартир в Иркутской области доступна для 58,1% семей с двумя детьми

Иркутская область демонстрирует высокие показатели доступности аренды жилья для семей с детьми. Согласно рейтингу РИА Новости за январь-сентябрь 2025 года, аренда квартиры в регионе доступна для 58,1% семей с двумя детьми, что превышает среднероссийский показатель в 50,1%.

Для комфортной аренды жилья и покрытия повседневных расходов семье из четырех человек в Иркутской области необходим доход в размере 114,5 тыс. рублей. Регион занял 15-е место в общероссийском рейтинге, опередив большинство соседних субъектов Федерации.

Среди регионов-соседей лучший показатель у Красноярского края (58,8%), тогда как в Новосибирской области аренда доступна лишь 49,9% семей, а в Республике Бурятия – только 42,5% семей с двумя детьми.

Лидерами рейтинга доступности аренды жилья признаны Ямало-Ненецкий автономный округ (76,4%) и Ханты-Мансийский автономный округ (75,5%). Наименьшая доступность аренды зафиксирована в регионах Северного Кавказа, где лишь 13,5-24,6% семей могут позволить себе аренду жилья.


