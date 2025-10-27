ФАС снизит соцнорму потребления электроэнергии с 2027 года. Что это значит?

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала новый подход к концепции социальных норм потребления электроэнергии гражданами, направленный на борьбу с перекрестным субсидированием — ситуацией, когда одни потребители оплачивают электроэнергию по заниженным ценам за счет повышенной нагрузки на других участников рынка, сообщает «Коммерсант». Новые правила расчёта ударят по кошелькам семей с большими расходами электроэнергии.

Что предлагает ФАС?

Среди ключевых предложений ФАС выделяются:

- Снижение лимитов социального потребления электроэнергии для обычных домохозяйств,

- Ограничение списка потребителей, приравниваемых к категории населения,

- Отмена специальных понижающих коэффициентов для определенных групп потребителей,

- Установление четких границ максимального размера перекрестного субсидирования.

Расчеты ведомства указывают, что такая мера приведет к сокращению объема перекрестного субсидирования примерно на 160 миллиардов рублей к 2032 году. Сегодня эта сумма достигает порядка 340 миллиардов рублей в год.

Обсуждение представленных предложений состоится 29 октября на заседании специальной правительственной комиссии по развитию электроэнергетики. Эти изменения предлагаются в рамках общего курса правительства на ликвидацию механизма перекрестного субсидирования, при котором население пользуется дешевыми тарифами за счет увеличения затрат предприятий, малого и среднего бизнеса и бюджетных организаций.

Уже в начале 2025 года объем перекрестного субсидирования достиг отметки в 339 миллиардов рублей, причем темпы роста увеличиваются, отчасти из-за распространения нелегальных ферм для добычи криптовалют.

Насколько снизится диапазон?

Напомним, социальная норма энергопотребления была введена для разделения тарифа на три ступени: первые две представляют собой льготные уровни, а третья предполагает резкий рост стоимости при превышении установленных лимитов.

Первоначальная градация предусматривала:

- первый диапазон — до 3,9 тысяч киловатт-часов,

- второй — до 6 тысяч,

- третий — свыше 6 тысяч киловатт-часов в месяц.

Однако теперь ФАС планирует снизить максимальный предел первого диапазона практически втрое, до 1,2 тысячи киловатт-часов для большинства домохозяйств, не использующих электроприборы отопления, начиная с 2027 года, с последующим ежегодным уменьшением показателя.

ФАС настаивает на постепенном отказе от предоставления скидок и понижающих коэффициентов на оплату электроэнергии для населения и соответствующих категорий потребителей. Уже с 2027 года предлагается отменить любые льготы и скидки для граждан, превышающих установленный минимальный объём потребления (во втором и третьем диапазонах).

Начиная с 2026 года, владельцы хозяйственных сооружений, таких как гаражи, погреба, сараи и кооперативы, будут оплачивать электроэнергию по ставкам второго и третьего уровней потребления, соответствующим высоким объемам использования.

Кроме того, ведомство предлагает постепенно повышать предельные понижающие коэффициенты для граждан и соответствующих категорий потребителей. За пятилетний период размер такого коэффициента для граждан планируют поднять с 0,7 до 0,8, а для прочих категорий — с 0,7 до полного равенства (коэффициент 1) в течение трех лет.

А что у нас?

Напомним, в Иркутской области были повышены пределы потребления электроэнергии и введены специальные сезонные тарифы для жителей. Стандартные общероссийские диапазоны потребления в регионе увеличены в 1,8 раза по инициативе властей Приангарья.

Так, для жителей домов с электроотоплением первый диапазон повышен – до 7020 кВт/ч, второй – от 7 021 до 10 800 кВт/ч, третий – свыше 10 800 кВт/ч.

Тарифы для указанной категории граждан с 1 июля 2025 года составляют:

- Первый диапазон — 1,246 рубля за кВт·ч,

- Второй диапазон — 2,317 рубля за кВт·ч,

- Третий диапазон — 4,55 рубля за кВт·ч.

Для граждан, не использующих электроотопление, первый диапазон составляет до 3900 кВт/ч, второй – от 3901 до 6000 кВт/ч, третий – свыше 6000 кВт/ч.

Тарифы для указанной категории граждан с 1 июля 2025 года составляют:

- Первый диапазон – 1,78 руб. за кВт/ч

- Второй диапазон – 3,31 руб. за кВт/ч

- Третий диапазон – 6,5 руб. за кВт/ч

Эти нововведения подчеркивают стремление государства ввести жёсткую экономию энергии и оптимизировать систему расчетов за электричество, повышая эффективность использования ресурсов и снимая финансовую нагрузку с бизнеса.