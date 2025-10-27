Сбер представил обновленный раздел «Инвестиции» в СберБизнес

Сбер перезапустил раздел «Инвестиции» в интернет-банке СберБизнес. Теперь корпоративные клиенты могут получить уровень аналитики и удобства, который раньше был прерогативой в основном частных инвесторов. Всё необходимое в одном окне — от отслеживания структуры портфеля и графика выплат до заключения сделок РЕПО и покупки облигаций. В обновленном разделе компании могут управлять денежными средствами на брокерском счете максимально удобно и эффективно.

«Развитие финансовой культуры и доступности инструментов для всех категорий инвесторов — одна из наших ключевых задач. Мы видим, что для компаний управление ликвидностью стало стратегической целью: вместо пассивного хранения на расчетном счете бизнес все активнее инвестирует свободные деньги, даже на короткие сроки. Новый интерфейс запущен на фоне растущего интереса бизнеса к инструментам инвестирования. Только за первые девять месяцев 2025 года корпоративные клиенты Сбера заключили свыше 200 тысяч сделок РЕПО, что в 4 раза превышает показатель предыдущего года, а общий оборот по этим операциям превысил 7 трлн рублей. С начала года более 5000 клиентов впервые открыли брокерский счет в Сбере, и 79% из них уже совершали сделки», — Александр Зозуля, директор департамента глобальных рынков Сбербанка.

Ключевые возможности обновленного раздела «Инвестиции»:

Портфель в реальном времени: полная видимость структуры и стоимости активов.

Прогнозирование денежных потоков: график предстоящих выплат по купонам и дивидендам для точного финансового планирования.

Сделки РЕПО в несколько кликов: полный контроль — от актуальных ставок до дат расчетов.

«Магазин» облигаций: прямой доступ к котировкам и возможность быстрой покупки ценных бумаг.

Неторговые поручения: возможность подачи поручений по счету онлайн.

Обновлённый раздел уже доступен клиентам СберБизнес. В ближайших планах – дальнейшее развитие функционала, включая интеграцию ленты новостей, аналитики и возможности еще более глубокой персонализации.