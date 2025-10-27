Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании «Ангара»

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) приняло решение аннулировать сертификат эксплуатанта авиакомпании «Ангара» на осуществление коммерческих пассажирских перевозок. Теперь компания не сможет совершать рейсы с 5 ноября, сообщает ТАСС.

Это решение было принято в связи с результатами внеплановой проверки Межрегионального территориального управления Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу. Одной из основных причин стали серьёзные нарушения требований авиационной безопасности, выявленные после крупной авиакатастрофы, когда 24 июля потерпел крушение самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара». В результате трагедии погибло 48 человек.

Аннулирование сертификата направлено на обеспечение безопасности полётов и защиту пассажиров от рисков, связанных с эксплуатацией авиакомпаний, нарушающих действующие стандарты и процедуры технического обслуживания воздушных судов.

Как сообщает Росавиация, маршруты авиакомпании «Ангара» переданы другим перевозчикам

Маршрутная сеть авиакомпании «Ангара», осуществляемая на самолетах Ан-24/26, состояла из 11 региональных направлений:

- Хабаровск — Зея (с посадкой в Благовещенске);

- Хабаровск — Тында (с посадкой в Благовещенске);

- Иркутск — Ербогачён;

- Иркутск — Киренск;

- Нижнеангарск — Улан-Удэ;

- Таксимо — Улан-Удэ;

- Чара — Чита;

- Иркутск — Бодайбо;

- Иркутск — Нижнеангарск;

- Иркутск — Чара;

- Хабаровск — Охотск (с посадкой в Николаевске-на-Амуре).

Пассажиры по данным маршрутам будут перевозиться другими компаниями:

- «Ираэро»: осуществляет рейсы из Иркутска в Киренск, Ербогачён, Бодайбо и Чару. Планирует запустить рейсы внутри Забайкалья (Чита — Чара) и Бурятии (Улан-Удэ — Нижнеангарск и Таксимо).

- «Аврора»: продолжает выполнять рейсы из Хабаровска в Зею и Тынду.

- «Хабаровские авиалинии» («Аврора»): обеспечивает полёты по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск.

Что касается авиабилетов, авиакомпания «Ангара» прекратила их продажу на все рейсы после 1 ноября. Пассажирам, купившим билеты на рейсы после 5 ноября, предложено два варианта действий: либо вернуть полную стоимость билета, либо переоформить проездные документы на рейсы авиакомпаний «ИрАэро», «Аврора» или «Хабаровские авиалинии».