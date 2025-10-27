Минфин ужесточит правила семейной ипотеки с февраля

Министерство финансов объявило о введении новых правил, касающихся программы семейной ипотеки. Согласно решению ведомства, с 1 февраля следующего года семьям больше не разрешат одновременно пользоваться двумя льготными ипотечными займами. Информация была опубликована «РИА Новости».

Ранее пара могла претендовать на два отдельных кредита, если оформлением занималась только одна сторона брака. Теперь же оба супруга обязаны стать созаемщиками, кроме случаев, когда второй супруг не является гражданином России. Это правило вводится с целью предотвращения возможных злоупотреблений и повышения прозрачности программы.

При нехватке достаточного уровня доходов для одобрения займа супруги сохраняют право привлекать дополнительные лица в качестве поручителей.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила пересмотреть механизм предоставления льготной ипотеки, настаивая на необходимости привязывать выдачу кредитов к региону фактического проживания заемщиков. Она подчеркнула, что покупка жилья в родных краях создаст предпосылки для устойчивого развития регионов и предотвращения миграции молодежи в крупные города.



Кроме того, Матвиенко выдвинула инициативу дифференцировать процентную ставку по программам семейной ипотеки в зависимости от количества детей в семье, что сделает программу более привлекательной для многодетных семей.

Cогласно предлагаемым изменениям, проценты по кредиту будут рассчитываться индивидуально: рождение первенца повысит ставку до 10–12%, тогда как второй ребенок позволит вернуть ставку обратно к сегодняшним 6%. После появления третьего и последующего детей предлагается снизить ставку до 4%.