Синоптики предупреждают: иркутян ждут снегопады и ветер

Иркутские синоптики предупреждают население о приближающемся ухудшении погодных условий. Уже завтра, 28 октября, жители области столкнутся с сильными порывами северо-западного ветра, достигающего скорости до 18 м/с, и осадками в виде мокрого снега. На дорогах области ожидают осложнения в виде снежного наката и гололедицы.

На следующий день, 29 октября, ожидается ночью местами, днем на большей части северных районов умеренный снег, порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Последующие сутки принесут чередование дождей и снега с сохранением сильных порывов ветра.

Глава региона Игорь Кобзев обратился к жителям с рекомендациями соблюдать осторожность на дорогах и ограничить скоростной режим, особенно в условиях плохой видимости. Он подчеркнул необходимость подготовки к возможным отключениям электричества, вызванным неблагоприятными погодными условиями.