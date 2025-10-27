Новости

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» на сроке 91 и 181 день. Доходность на сроке 91 день теперь составляет 14,13 – 14,80% годовых, на сроке 181 день 14,08 – 15,10% годовых, в зависимости от суммы, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу.

Доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» варьируется от 9,16% до 15,10% годовых, в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу.  Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 50 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxvSW2sK

