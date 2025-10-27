Костин: Доллар уходит из нашей жизни

Россия — страна, где ещё недавно каждая бабушка знала утренний курс доллара. Это, безусловно, необычно для жителей большинства государств, ведь обычно граждане живут и рассчитываются исключительно национальной валютой. Об этом рассказал Андрей Костин, президент-председатель правления банка ВТБ, выступая перед студентами Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского госуниверситета.

По мнению Костина, россияне постепенно адаптируются к мысли, что доллар покидает повседневную жизнь россиян, а крупные мировые игроки продолжат активно использовать национальные валюты.

«Думаю, мы постепенно привыкаем к тому, что доллар уходит из нашей жизни, и считаю, что дальнейшие процессы перехода крупных игроков на расчёты своими собственными валютами неизбежны», — подчеркнул Костин.

По данным Банка России, в июле 2025 года использование так называемых “токсичных” валют (доллара и евро) в расчетах внешней торговли сократилось до исторических минимумов. В импорте их доля снизилась до 14,6%, а в экспорте до 13,1%. Особенно заметно это проявилось в расчетах с Африкой и странами Карибского бассейна, где доля доллара и евро упала до 2–3%. Даже в операциях с Азией показатель сократился до 11,1%, тогда как рубль укрепил свои позиции почти во всех направлениях и занял более половины объема внешнеторговых расчетов.