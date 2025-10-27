Цифровой рубль скоро придёт в каждый дом — уверяет глава ВТБ

Глава ВТБ Андрей Костин выразил уверенность, что цифровой рубль начнёт полноценно функционировать уже со следующего года и вскоре станет частью повседневной финансовой рутины россиян. По словам Андрея Костина, многие граждане пока задаются вопросом: «А какая нам от этого выгода?»

«Во-первых, значительно возрастёт скорость операций, — отметил Костин, выступая перед студентами Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского госуниверситета. — Во-вторых, повысится прозрачность платежей. Наконец, молодое поколение уже живёт в цифровой среде, и для вас переход на цифровой рубль покажется абсолютно естественным процессом. Вспомните, раньше наши родители стояли в очередях сберкасс, заполняя десятки бумажных квитанций, а сегодня достаточно пары нажатий кнопок. Цифровые технологии сделают финансовые операции проще, быстрее и удобнее. Уверен, новая модель быстро приживается и получит широкое распространение среди населения».

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе форума «Финополис-2025» назвала приоритеты при использовании цифрового рубля на первом этапе его запуска, то есть с осени 2026 года. Ими станут выплаты зарплат бюджетникам, развитие смарт-контрактов и трансграничные платежи. Глава ЦБ добавила, что создание условий для оплаты цифровым рублём оффлайновых покупок планируется на более поздних этапах запуска.

Известный финансист и бывший министр финансов РФ Михаил Задорнов высказался скептически по поводу массового введения цифрового рубля. Он сомневается в реалистичности сроков реализации проекта, утверждая, что сроки постоянно будут переноситься, потому что крупные коммерческие банки понесут значительные расходы при внедрении третьей формы национальной валюты.

Специалисты консалтингового агентства «Яков и партнеры» ещё несколько лет назад опубликовали исследование, согласно которому внедрение цифрового рубля способно привести к убыткам банковского сектора порядка 50 миллиардов рублей, тогда как ритейлеры смогут существенно сократить свои затраты — вплоть до 80 миллиардов рублей.