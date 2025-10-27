Рост доходности вкладов продолжается вопреки снижению ключевой ставки

Средние ставки по долгосрочным вкладам достигли максимальных значений с конца лета 2025 года,



Индекс вкладов, рассчитанный Финуслугами, показал, что после снижения Банком России ключевой ставки до 16,5% ставки по вкладам продолжали расти. К 27 октября 2025 года средние ставки по вкладам увеличились в крупнейших 20 банках страны по всем срокам размещения — от трёх месяцев до трёх лет.



Ставки выросли на 0,02—0,48 процентных пункта после заседания регулятора 24 октября. Средняя ставка по вкладам сроком на полтора года составила 11,28%, на два года — 11,10%, на три года — 9,90%. Эти показатели являются наивысшими с конца августа 2025 года.

Кроме того, были отмечены изменения средних ставок по другим срокам вкладов:



- Трехмесячные вклады: 15,25% (+0,02 п.п.)

- Полугодовые вклады: 14,56% (+0,03 п.п.)

- Годовые вклады: 13,22% (+0,05 п.п.)

Таким образом, уровень доходности депозитов остаётся высоким, привлекая внимание вкладчиков. Всего за неделю, прошедшую после заседания Центробанка, повышение ставок произошло в двух банках из топ-20, снижение — в трёх.

Напомним, совет директоров Центрального банка России решил снизить ключевую ставку до 16,5% годовых на заседании 24 октября. Это четвертое снижение ключевой ставки подряд. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, при принятии решения по ключевой ставке совет директоров Банка России рассматривал следующие варианты ставки: 16%, 16,5% и сохранение на уровне 17%. Быстрое снижение ставки могло привести к увеличению спроса при ограниченном предложении товаров и услуг, усилив давление на экономику.