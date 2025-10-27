Граждан предупреждают: откажитесь от лишней сим-карты до 1 ноября

Согласно новому законодательству, на каждого гражданина России должно быть зарегистрировано не более 20 SIM-карт сообщает Минцифры. Все лишние номера необходимо аннулировать до 1 ноября 2025 года. Ограничение распространяется как на личные телефоны, так и корпоративные карты сотрудников организаций.

Несоблюдение требования приведёт к прекращению обслуживания всех зарегистрированных на имя гражданина номеров мобильными операторами.

Зачем нужны ограничения?

Эти меры направлены на борьбу с незаконным распространением SIM-карт и массовыми случаями телефонного мошенничества. Преступники нередко регистрируют большие партии телефонов на третьих лиц, иногда даже без ведома самих владельцев документов.

Как проверить наличие номеров?

Узнать точное количество активных карт можно несколькими способами:

- Через портал «Госуслуги»: воспользуйтесь сервисом «SIM-карты».

- Связавшись с оператором мобильной связи лично в салоне, через личный кабинет на сайте или службу поддержки.

Как предотвратить блокировки?

Чтобы сохранить связь и избежать проблем, выполните одно из действий:



- Обратитесь непосредственно в офис вашего оператора с просьбой закрыть ненужные договора.

- Подайте заявку онлайн через сервис «Госуслуги», если ваш оператор поддерживает такую услугу.

Важно помнить, что если на номер числится долг, его потребуется оплатить до закрытия счёта. Процедура расторжения договоров может занять некоторое время, поэтому лучше начать проверку заблаговременно.