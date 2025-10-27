Инвестиции нерезидентов в ОФЗ в сентябре увеличились

В сентябре нерезиденты нарастили вложения в ОФЗ на 48 млрд рублей. Портфель вырос до 1049 млрд. Доля в рынке поднялась до 3,9% при расширении всего объема выпусков на 424 млрд, до 26593 млрд рублей. Это второй месяц притока подряд после августовских 32 млрд и разворот после сокращения в июле.

«Высокая реальная доходность при ключевой ставке Банка России 17% удерживает премию к инфляции. Казначейство стабильно размещает длинные серии. Рубль укреплялся на фоне налогового периода и цен на сырье. Появились участники из дружественных юрисдикций с нейтральным санкционным риском. Технически рынок прошел пик волатильности третьего квартала», – подчеркивает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Структурная картина при этом остается осторожная. За 9 месяцев приток составил 134 млрд рублей или плюс 14,6% к началу года, но за 2022–2024 годы совокупный отток превысил 2,1 трлн. Доля нерезидентов остается низкой для развивающегося долга. Ликвидность в длинных бумагах растет неравномерно, а премии за срок сохраняются.

«Для доходностей ОФЗ это умеренно позитивно. Спрос нерезидентов поддерживает длинный конец и снижает новые выпускные премии Минфина. Аппетит банков остается высоким, но конкурирует с депозитами населения. Рефинансирование бюджета проходит без сбоев. На этом фоне наш прогноз достаточно сдержанный. В базовом сценарии доля нерезидентов к концу года составит 4,1–4,3%, а доходности ОФЗ серий 26214 и 26238 останутся в коридоре +/- 30 б.п. к текущим уровням вплоть до следующего заседания Банка России в декабре 2025 года», – резюмирует Владимир Чернов.