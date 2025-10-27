Санкции Трампа целились в Россию, а ударят по Европе

В Еврокомиссии признали, что недавно введённые США санкции против ЛУКОЙЛа и Роснефти могут «частично» повлиять на энергетическую безопасность Евросоюза. Требования ЕК относительно наличия у каждой страны-члена ЕС запасов нефти в нефтехранилищах минимум на 90 дней некоторыми странами может быть не выполнено.

– Это связано с соблюдением санкций США прекратить все контракты с подсанкционным лицом. Не все страны успеют запастись нефтью от альтернативных поставщиков. Напомним, что Роснефть имеет активы в Германии, которые уже находятся во временном управлении властей этой страны. – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

По этой причине канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже заявлял, что будет обсуждать с президентом США Трампом вывод из-под санкций немецких активов Роснефти. ЛУКОЙЛу принадлежат два крупных НПЗ в Болгарии и Румынии, а также миноритарная доля в нефтеперерабатывающей компании в Нидерландах, и эти активы под санкции до сих пор не подпадали.

Санкции США в этом контексте могут гораздо сильнее ударить по некоторым странам Евросоюза, чем по российским компаниям. ЛУКОЙЛ может теоретически продать свои НПЗ в Европе и переориентировать поставки нефти в дружественные РФ страны или даже увеличить объёмы поставок добытой нефти на внутренний рынок. А вот Евросоюзу придётся «попыхтеть».

Найти инвестора в Европе, который будет готов купить НПЗ у находящейся под санкциями российской компании, сегодня будет практически невозможно. Национализировать заводы ЛУКОЙЛа властям европейских стран будет также непросто, поскольку ЛУКОЙЛ – частная компания, и может начать судебный процесс из-за конфискации имущества.

– Угроза дефицита нефти в тех же Болгарии и Румынии, если ЛУКОЙЛ полностью уйдёт из этих стран, вполне существует, тем более что США могут поставить нефть морским путём в Европу только с определённым временным лагом. За это время в Европе подскочит инфляция и не исключён ещё и дефицит бензина. Для российского фондового рынка новости, касающиеся санкций против конкретных компаний, всегда носят неблагоприятный характер, и сегодня акции ЛУКОЙЛа падают на 5,8%, Роснефти – на 4,2%, – резюмирует Наталья Мильчакова.