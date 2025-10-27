Новости

Получить семейную ипотеку в 2026 станет еще труднее: новые правила Минфина

В России льготная программа семейной ипотеки может превратиться в «привилегированную». Она станет доступны меньшему числу даже тех семей, которые имеют право на участие в программе. По инициативе Минфина РФ с 1 февраля 2026 года одна российская семья больше не сможет взять в банке больше одного ипотечного кредита по программе семейной ипотеки.

– Сейчас семья, соответствующая критериям участия в программе семейной ипотеке, может оформить два ипотечных кредита по такой программе. При этом должно соблюдаться условие - один кредит оформляется на одного из супругов, второй – на другого. Если предлагаемые Минфином изменения в условиях семейной ипотеки будут одобрены и станут законом, то теперь оба супруга должны будут выступать созаёмщиками по программе семейной ипотеки. Это ограничит их участие в программе только одним льготным кредитом. Причины изменений в условиях кредитования могут быть вызваны «злоупотреблениями» со стороны некоторых заёмщиков. Например, когда второе жильё, приобретаемое по программе семейной ипотеки, используется для сдачи в аренду или перепродажи и получения доходов, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Альфа-Банк запустил ИИ-ипотеку
28 октября 2025
Минфин ужесточит правила семейной ипотеки с февраля
27 октября 2025

С одной стороны, такая инициатива Минфина выглядит логичной, потому что программа семейной ипотеки существует, чтобы помочь семьям с детьми на приобрести новое качественное жильё.

С другой стороны, очередное ужесточение условий снизит её привлекательность. Не в каждой семье супруги захотят быть созаёмщиками по кредиту. Верхний предел кредита нередко являлся недостаточным.

– Вполне возможно, что корректировки программы семейной ипотеки вносятся, чтобы государство меньше тратило из бюджета на субсидирование льготного процента. Их принятие будет означать, что желающих получить семейную ипотеку будет меньше. Возможно, что сокращение числа участников этой программы может негативно отразиться на показателях ввода в эксплуатацию нового жилья, – резюмирует Наталья Мильчакова.


