«Алроса» займётся добычей золота параллельно с алмазами

“Алроса” рассматривает запуск попутной добычи золота на алмазных месторождениях Мирнинско-Нюрбинского ГОКа в Якутии. Речь о выделении металла из алмазосодержащих песков, которые идут на фабрику с россыпей. Утверждены запасы по участкам Горное и Ирелях на 433 кг, получены разрешения на новые ГРР в Мирном. Пилот на фабрике внедрят после подтверждения эффективности.

– Мировой рынок алмазов сейчас слабее доковидного уровня, а индекс IDEX держится ниже 2022 года. Золото, напротив, обновляло исторические максимумы на протяжении всего 2025 года, и остается вблизи высоких уровней, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

У компании есть компетенции в Крайнем Севере и действующая цепочка через “Алмазы Анабара”, которые уже добывают до 190 кг в год и планируют 166 кг в 2025 году. Портфель подкреплен покупкой Магаданского ГРП с Дегдеканским полем и опциями по Чукотке.

Эффект для бизнеса ожидается диверсифицирующий. Попутная добыча не требует крупных вложений, повышает загрузку фабрик и сглаживает волатильность денежных потоков. Вероятен геологический апсайд, так как россыпи могут указывать на близлежащие рудные тела. Масштаб в первые годы ограничен, но профиль риска выручки станет мягче.

Попутный проект в Мирнинско-Нюрбинском узле способен дать 0,2–0,4 т золота в год после обкатки, что эквивалентно 6,4–12,9 тыс. тройских унций или 2–4 млрд рублей выручки при текущих ценах и 1–3 млрд рублей EBITDA при умеренных операционных издержках.

С учетом “Алмазов Анабара” совокупный объем может приблизиться к 0,5–0,7 т к 2027 году. Дегдекан при выходе на проектные 3,3 т в среднесрочной перспективе способен добавить уже двузначную долю выручки, но это за горизонтом ближайших двух лет.

– Золото для Алроса станет буфером на фоне просевшего рынка алмазов, но в ближайший год его вклад останется в пределах 1–2% выручки и до 5–7% в сценарии ускоренного запуска. На этом фоне я ожидаю нейтрально-позитивную переоценку стоимости ценных бумаг компании за счет снижения рисков и стабильности денежных потоков. Базовый сценарий по акциям “Алросы” плюс 10–15% на горизонте ближайших 12 месяцев, до 43-45 рублей за штуку при сохранении высоких цен на золото и контроле капвложений. Негативный сценарий ограничен нулем роста при новом снижении спроса на алмазы и/или нарастания геополитической напряженности, – резюмирует Владимир Чернов.