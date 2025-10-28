Новости

"Глобальное утепление"
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом
«Коробка без утеплителя – это еще не дом». Наталья Пуховская об оценке энергоэффективности
Все материалы сюжета

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 октября: 10 422,7900 руб/1 г золота и 121,9000/1 г серебра

ЦБ РФ с 28 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 10 422,7900 руб.
  • 1 грамм серебра - 121,9000 руб.
  • 1 грамм платины - 4 078,3101 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 656,7600 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 364,5801 р. (3,38%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,9300 р. (4,64%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 214,5098 р. (5,00%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 151,8501 р. (3,99%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес