Масштабный блэкаут на юге Сахалина: причины

Без света остались юг и центр острова, включая Южно-Сахалинск, Корсаков, Долинск, Холмск, Углегорск, Александровск-Сахалинский, Макаров и Поронайск. По данным местных изданий, проблемы возникли примерно в 7:40 утра местного времени (23:40 мск). Причиной стали сбои в работе автоматики, вызвавшие аварию на электростанциях, передаёт РБК.

Некоторые местные жители отметили, что перед отключением электроэнергии наблюдали вспышку рядом с ТЭЦ. Специалисты «Сахалинэнерго» оперативно приступили к восстановлению энергоснабжения.

Глава региона Валерий Лимаренко проинформировал население о ходе работ. К моменту публикации сообщений энергетики успели соединить две важные линии электропередач — Сахалинскую ГРЭС-2 и Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1. Ожидается, что Южно-Сахалинская ТЭЦ вскоре подключится к сети и начнет постепенный набор нагрузки.