Квартиры с качественным ремонтом в Иркутске сдаются на 28-39% дороже

Аналитики цифровой платформы «Циан» выявили значительное влияние качества ремонта на стоимость аренды жилья. Согласно исследованию, дизайнерский ремонт увеличивает арендные ставки на 85% для двухкомнатных квартир по сравнению с объектами с косметическим ремонтом.

В Иркутске средняя ставка аренды однокомнатной квартиры с косметическим ремонтом составляет 27,3 тыс. рублей в месяц. Квартиры с евроремонтом сдаются за 34,9 тыс. рублей, а с дизайнерским ремонтом – за 37,9 тыс. рублей, что демонстрирует наценку в 28% и 39% соответственно.

За последние пять лет наибольший рост арендных ставок зафиксирован в квартирах с косметическим ремонтом – 84%. При этом разрыв в стоимости между разными типами ремонта постепенно сокращается, поскольку арендодателям сложнее увеличивать и без того высокие ставки за качественно отремонтированное жилье.

«Арендный фонд становится лучше – за последние 5 лет доля предложений с косметическим ремонтом снизилась с 58% до 35%, без ремонта – с 2% до 1%, тогда как с евроремонтом выросла с 32% до 42%, а с дизайнерской отделкой – с 8% до 22%. На рынке появляется все больше предложений в недавних новостройках, а доля лотов в советских домах уменьшается», – комментирует Елена Бобровская, ведущий аналитик «Циана».