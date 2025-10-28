Запад стремится поделить Россию на десятки мелких государственных образований, чтобы эксплуатировать в своих интересах. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в статье для «Аргументов и Фактов», передаёт РБК.

По его словам, сегодня на Россию и ее общество оказывается агрессивное давление извне.

«Сегодня мы сталкиваемся с массированной антироссийской кампанией, направленной на разрушение нашего исторического наследия, культурных ценностей и национального согласия. Наши враги пытаются поссорить народы России и государств СНГ, чтобы потом навязать свою волю», — пояснил Шойгу.

Шойгу утверждает, что некоторые политические деятели убеждены, будто многонациональность страны представляет собой её слабость. Именно поэтому предпринимаются систематические шаги по созданию условий для разделения России на небольшие анклавы.

В ответ на обвинения Москва подчеркивает свою готовность отстаивать целостность и независимость государства. Глава государства Владимир Путин многократно подчёркивал невозможность разрушения российской государственности.

«Цель наших оппонентов очевидна: превратить Россию в мелкую региональную державу, подконтрольную чуждым интересам. Мы готовы защищать наше общее будущее», — сказал Путин в одном из выступлений.