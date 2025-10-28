Новости

"Глобальное утепление"
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом
«Коробка без утеплителя – это еще не дом». Наталья Пуховская об оценке энергоэффективности
Все материалы сюжета

Шойгу: Запад пытается расчленить Россию на части

Запад стремится поделить Россию на десятки мелких государственных образований, чтобы эксплуатировать в своих интересах. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в статье для «Аргументов и Фактов», передаёт РБК.

По его словам, сегодня на Россию и ее общество оказывается агрессивное давление извне.

«Сегодня мы сталкиваемся с массированной антироссийской кампанией, направленной на разрушение нашего исторического наследия, культурных ценностей и национального согласия. Наши враги пытаются поссорить народы России и государств СНГ, чтобы потом навязать свою волю», — пояснил Шойгу.

Шойгу утверждает, что некоторые политические деятели убеждены, будто многонациональность страны представляет собой её слабость. Именно поэтому предпринимаются систематические шаги по созданию условий для разделения России на небольшие анклавы.

В ответ на обвинения Москва подчеркивает свою готовность отстаивать целостность и независимость государства. Глава государства Владимир Путин многократно подчёркивал невозможность разрушения российской государственности.

«Цель наших оппонентов очевидна: превратить Россию в мелкую региональную державу, подконтрольную чуждым интересам. Мы готовы защищать наше общее будущее», — сказал Путин в одном из выступлений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес