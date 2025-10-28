ЛУКОЙЛ избавляется от зарубежных активов из-за санкций США

ЛУКОЙЛ принял решение избавиться от зарубежных активов после попадания под американские санкции. Компания объявила о намерении продать иностранные проекты в связи с введёнными ограничениями, направленными на прекращение её международной деятельности, сообщает РБК.

Напомним, что ограничительные меры вступят в силу через месяц после объявления, то есть 21 ноября. Помимо головной организации, санкции затронули дочерние предприятия, где доля ЛУКОЙЛа превышает 50%. Президент России Владимир Путин прокомментировал новую волну санкций как серьёзную угрозу для экономических связей, но при этом выразил уверенность, что они не окажут значительного негативного воздействия на экономику страны.

Решение о продаже обусловлено необходимостью соблюдать условия выданной Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) лицензии на закрытие бизнеса. Компания подчёркивает, что продажа необходима для соблюдения требований регулятора и продолжения нормального функционирования оставшихся активов.

Однако стоит отметить, что ряд зарубежных проектов принадлежит ЛУКОЙЛу лишь частично, и решения относительно их судьбы будут приниматься совместно с местными властями соответствующих стран.

Эксперты отмечают, что ограничение активности ЛУКОЙЛа за пределами России негативно отразится на международном рынке нефти и газа.