В Иркутске готовят площадку для строительства нового корпуса гимназии №44

В Иркутске началась подготовка к строительству дополнительного корпуса для гимназии №44. Работы ведутся на земельном участке по улице Лыткина, где ранее располагались частные гаражи, которые были выкуплены для будущего образовательного объекта.

«Иркутск нуждается в новых учреждениях образования. Необходимость строительства нового блока гимназии №44 назрела давно. Сегодня задействуем все возможные механизмы, чтобы воплотить этот проект», – подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов во время выездного совещания на месте будущего строительства.

Новый корпус гимназии планируется рассчитанным ориентировочно на 800 мест, где будут обучаться учащиеся начальных классов. В настоящее время идет оформление земельных участков в муниципальную собственность и формирование единой территории для строительства.


