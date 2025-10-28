Индекс МосБиржи пробил дно 2025 года

Российский рынок акций завершил первый торговый день недели новым снижением. Индекс МосБиржи упал до уровня 2458 пунктов, обновив таким образом минимальные значения с начала 2025 года. От пиковых показателей октября рыночные потери составили более 11%, а с начала года – почти минус 15%.

До введения санкций против крупных нефтяных компаний «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть» участники рынка рассчитывали на поддержку со стороны Центрального банка России, проводящего заседание по денежно-кредитной политике (ДКП). Несмотря на отсутствие единого мнения среди аналитиков, итоговое решение и новая политика регулятора были встречены резко отрицательно. Решение снизить ставку небольшими темпами, причем ранее ожидалось уменьшение сразу на 100 базисных пунктов, вкупе с увеличением прогнозируемого показателя ключевой ставки на 2026 год до диапазона 13–15%, привело к массовой продаже активов.

В понедельник Центральный банк обнародовал документ «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики», в которых указал параметры трех возможных сценариев на ближайшие годы. В дезинфляционном в 2026 г. ключевая ставка может составить в среднем 11–13%, в проинфляционном — 16–18%, а в рисковом — 17,5–19,5%.

Специалисты инвестиционного холдинга БКС полагают, что к декабрю регулятор снизит ставку до 16%.

Аналитики советуют следить за ключевыми уровнями поддержки индекса МосБиржи на отметках 2400 и 2370 пунктов, подчёркивая важность последнего уровня.

«Последний — это минимум декабря прошлого года. Геополитика останется главным фокусом рынка в ближайшие дни, который может существенным образом влиять на смену сентимента. На текущей неделе возможна встреча лидеров КНР и США, главных геополитических соперников.», – комментируют ситуацию эксперты БКС.