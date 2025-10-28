Цена золота упала ниже $4000: инвесторы переключились на альтернативные активы

Золото впервые за долгое время опустилось ниже отметки $4000 за унцию в понедельник. Причинами стали ослабление торговых разногласий между Соединёнными Штатами и Китаем, что уменьшило спрос на драгоценный металл как защитный актив, сообщают мировые финансовые издания.

По мнению аналитиков, улучшение взаимоотношений Вашингтона и Пекина снижает необходимость в приобретении золота, традиционно используемого инвесторами в периоды нестабильности и экономических рисков.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина запланирована на четверг, где планируется обсудить условия нового торгового соглашения.

Напомним, стоимость золота увеличилась вдвое менее чем за два года. «Такой рост впечатляет, — отметил эксперт инвестиционной компании БКС Мир инвестиций Максим Шеин, — однако надо понимать, что золото просто восстановило свою восходящую тенденцию, начавшуюся ещё в 2005 году, после длительного периода стабильности с 2012 по 2022 год».