Государство разрешит финансировать восстановление культурных объектов гражданами

Правительство одобрило инициативу Нижегородского заксобрания, позволяющую привлечь денежные средства граждан и юридических лиц для реставрации жилых зданий и восстановления объектов культурного наследия. Законопроект предполагает передачу участникам долевого строительства копии охранного обязательства одновременно с основным комплектом документов после завершения строительных работ. При этом здание, изначально находившееся в собственности застройщика, станет доступно гражданам для проживания после ремонта, сообщают "Ведомости".

Эта инициатива позволит снизить нагрузку на инвесторов благодаря привлечению финансовых ресурсов граждан и организаций. Вместе с тем, правительственный комитет выразил ряд опасений касательно законопроекта. Среди вопросов, требующих дополнительной проработки, выделили механизм распределения денежных средств и процесс смены юридического статуса реконструируемых зданий.

Так, менять назначение объекта можно при переводе жилого помещения в нежилое и наоборот, а также на основе постановления правительства о признании помещения жилым, многоквартирного дома – аварийным, садового дома – жилым и др. Как указали в Белом доме, необходимо прописать порядок изменения назначения здания ОКН путем его признания МКД.

Кроме того, согласно действующему законодательству, денежные средства участников долевого строительства хранятся на специальных банковских счетах (эскроу), откуда они могут использоваться исключительно после официального разрешения эксплуатации готового объекта. Необходимо дополнительно определить порядок расходования средств граждан и предприятий на реставрационные мероприятия применительно к объектам культурного наследия.

Также законодатели предложили добавить поправки в законодательство о государственном реестре недвижимости, регулируя регистрацию сделок купли-продажи квартир в домах, имеющих культурную ценность.

Генеральный директор рейтингового агентства строительного комплекса Фёдором Выломовым поддерживает идею закона, отмечая её положительную роль в привлечении новых инвесторов и сохранении памятников архитектуры. Но он подчеркивает важность тщательной разработки всех процедур, обеспечивающих безопасность сделки для покупателей жилья и сохранность самого объекта культуры.итектурных памятников