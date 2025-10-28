Почему регионы лишатся права распоряжаться своей землей?

Правительство утвердило ограничение на передачу земель из федеральной собственности в ведение муниципальных органов. Поправки, одобренные комиссией по законопроектной деятельности, запрещают перевод лесных участков, земель в национальных парках, на территории особых экономических зон и участках с федеральными стройками в распоряжение регионов, сообщают "Ведомости".

Таким образом, земли стратегического значения останутся под федеральным контролем, исключив возможность бесконтрольного перехода в руки муниципалитетов, утверждают авторы проекта. Одновременно предусмотрен особый порядок аренды участков вдоль водоемов, где сохраняется публичный доступ к прибрежным зонам.

Руководитель юридической практики Сергея Сергеева объяснил, что данная мера направлена на предотвращение неправомерных действий региональных чиновников и обеспечит централизованное управление ценными территориями. Председатель Ассоциации юристов России Владимир Груздев назвал такую меру своевременной, подчеркнув масштаб проблем, вызванных бесконтрольной передачей земель за последние годы.

Причина принятия ограничений кроется в массовых случаях мошенничества и коррупции на региональном уровне, связанных с продажей государственных земель крупным строительным компаниям. Эта практика приводила к выводу ценных участков из охраны природы и ухудшению условий проживания местного населения.