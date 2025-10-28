Правительство расширит ограничения для иностранных инвестиций в стратегические компании

Правительство России планирует расширить ограничения для иностранных инвестиций в компании, имеющие стратегическое значение для обороны и безопасности государства. Соответствующая инициатива уже получила поддержку в кабмине и будет рассмотрена на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Об этом пишет газета «Известия».

«Законопроект расширяет существующие правила для иностранных инвесторов. Теперь они будут применяться не только к покупке долей в крупных компаниях, но и к другим ситуациям. По сути, закон становится строже и охватывает больше сфер, важных для безопасности страны», – резюмировал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Новые ограничения затронут приобретение иностранцами государственного имущества, используемого для стратегических видов деятельности, включая оборонную промышленность, добычу полезных ископаемых и связь. Также под согласование попадут сделки с активами компаний, работающих с недрами, и рыбопромышленных предприятий.