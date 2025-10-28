Новая волна интереса к золоту толкнула добычу вверх на 4,5%

Объем добычи золота в России в 2025 году вырастет на 4,5% по сравнению с предыдущим годом и составит порядка 345 тонн, говорится в прогнозе компании «Технологии доверия» («ТеДо»), бывшей части международной аудиторско-консалтинговой фирмы PwC в России. Согласно представленным данным, за первые шесть месяцев 2025 года объем добываемого металла увеличился на 5,5% и составил 160 млн тонн. В прошлом году показатели выросли на 2,5% до 330 тонн, передаёт газета "Ведомости".

Рост объемов производства обусловлен высокими мировыми ценами на золото и ростом вложений золотодобытчиков в освоение новых месторождений и строительство перерабатывающих заводов.

Стоимость золота на бирже Comex (США) достигла рекордного уровня, поднявшись до 4387,8 за тройскую унцию 13 октября 2025 года. Спустя две недели цена скорректировалась до 3991,4 за унцию. Причиной стала стабилизация отношений между США и Китаем, снизившая потребность в защитных активах, к числу которых относится золото.