Диапазоны дифтарифов планируют снизить в России: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: сахар подешевел до минимума за 5 лет, диапазоны дифтарифов планируют снизить в России, число пользователей мессенджера MAX превысило 50 миллионов, а в Иркутской области завершился ремонт популярной дороги на Байкале. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Сахарный минимум

Накануне фьючерс на сахар с поставкой в марте 2026 года на ICE терял 4,2%, опускаясь до 14,34 центов за фунт впервые с 22 декабря 2020 года. В начале июля цена на продукт опустилась ниже 15,5 цента за фунт, ниже 15 центов – на прошлой неделе. С начала года цена на сахар стала меньше примерно на 25%.

Снижение диапазонов

Уже завтра власти обсудят предложения ФАС о снижении диапазонов дифтарифов на электроэнергию для населения. Цель – борьба с перекрестным субсидированием в энергетике, когда тарифы для населения занижаются за счет повышения цен для промышленности, бизнеса и бюджетных учреждений. В связи с этим предлагается для жителей во втором и третьем диапазонах убрать все понижающие коэффициенты уже с 2027 года. Плату за электроэнергию хотят довести до экономически обоснованного размера.

Новый рекорд MAX

Число пользователей национальной платформы MAX превысило 50 миллионов. Среднесуточный охват в октябре составил 19 миллионов человек. С момента запуска мессенджера пользователи отправили 3,7 миллиарда сообщений, позвонили 842 миллиона раз, записали более 25 миллионов видеокружков. Число групповых чатов увеличилось до 7,6 миллиона.

Дорога на Байкале

На острове Ольхон ввели в эксплуатацию обновленный 5-километровый участок популярной на Байкале дороги Хужир – Харанцы. Длительно проезжая часть была без асфальта: ремонт на этом участке был невозможен из-за ограничений природоохранного законодательства, однако трудности удалось преодолеть. Работы провели с применением экологически безопасных технологий. Стоимость составила 298,5 миллиона рублей.

ДТП с большегрузами

Массовое ДТП с участием восьми машин произошло в Нижнеудинском районе Иркутской области. В результате столкновения загорелось пять большегрузов. Инцидент зафиксирован в районе поселка Камышет. Троим людям понадобилась медицинская помощь, двое из них доставлены в Нижнеудинскую районную больницу. Движение в обе стороны было перекрыто: восстановить его удалось к вечеру.