Примсоцбанк попал в топ-50 популярных банков России

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» вошел в топ-50 по частоте запросов в Яндекс по итогу первых трех кварталов 2025 года по версии аналитиков портала «Brobank.ru».

Рейтинг составлялся на основе анализа 156 крупнейших банков. Примсоцбанк не только вошел в престижный рейтинг, но и улучшил свои позиции по сравнению с предыдущим периодом.

«Мы благодарим наших клиентов за то, что выбрали Примсоцбанк и доверяете нам свои финансовые интересы. Мы ценим каждый момент сотрудничества с вами и стремимся сделать наше взаимодействие максимально комфортным и выгодным. Именно ваше доверие вдохновляет нас на постоянное развитие и совершенствование качества предоставляемых услуг», - комментирует пресс-служба ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».


