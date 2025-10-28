Новости

Примсоцбанк сообщил о режиме работы в ноябрьские праздники

Примсоцбанк сообщает о расписании работы банка в выходные и нерабочие праздничные дни в ноябре 2025 года:

  • В субботу, 01 ноября, обслуживание клиентов производится по сокращенному на 1 час расписанию.

  • С 02 по 04 ноября, в праздничные дни, обслуживание клиентов – физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осуществляется.

  • С 05 ноября обслуживание клиентов осуществляется по стандартному режиму работы.

В случае необходимости вы можете:

  • Воспользоваться мобильным приложением Банка;

  • Воспользоваться веб-версией интернет-банка на сайте https://pskb.com;

  • Позвонить по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного, звонок бесплатный.

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2VfnxyBPph7

