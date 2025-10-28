Примсоцбанк сообщил о режиме работы в ноябрьские праздники

Примсоцбанк сообщает о расписании работы банка в выходные и нерабочие праздничные дни в ноябре 2025 года:
В субботу, 01 ноября, обслуживание клиентов производится по сокращенному на 1 час расписанию.
С 02 по 04 ноября, в праздничные дни, обслуживание клиентов – физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осуществляется.
С 05 ноября обслуживание клиентов осуществляется по стандартному режиму работы.
В случае необходимости вы можете:
Воспользоваться мобильным приложением Банка;
Воспользоваться веб-версией интернет-банка на сайте https://pskb.com;
Позвонить по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного, звонок бесплатный.
