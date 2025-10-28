Примсоцбанк расширил возможности личного кэшбэка: новые категории и условия в ноябре

Примсоцбанк сообщает, что с 25 октября 2025 года держатели дебетовых и кредитных карт ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» могут выбрать самые необходимые для себя категории кэшбэка на ноябрь. В рамках обновленной программы лояльности доступны следующие категории для выбора:

• Красота, парикмахерские, салоны красоты до 10%;

• Домашние животные до 4%;

• Спорттовары, спорт до 10%;

• Путешествия до 5%;

• Аптеки до 5%;

• Супермаркеты и универсамы до 2%;

• Детские товары до 5%;

• Книги, канцелярия до 10%;

• Музыкальные инструменты, магазины до 10%;

• 4 рубля за поездку на общественном транспорте.

А для клиентов, получающих заработную плату в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» не менее трех месяцев, помимо 4 категорий из общего списка, стала доступна еще одна категория на выбор из трех перечисленных:

• Образование до 10%;

• Здоровье до 10%;

• Транспортировка, хранение, доставка до 10%.

Также банк сообщает вам, что c 1 ноября 2025 года все моментальные карты, выданные в Елизово, Вольно-Надеждинском, Славянке, Партизанске, Лучегорске, Спасске-Дальнем, Лесозаводске, Дальнереченске, Черниговке, Исилькуле, Калачинске, Ангарске, Шелехове, Амурске, Благовещенске, Советской Гавани, Биробиджане – включаются в общую программу лояльности. Теперь держатели дебетовых и кредитных моментальных карт Примсоцбанка смогут выбрать понравившиеся категории и получать кэшбэк за покупки.

Как выбрать категории?

Краткая инструкция для выбора категорий: Мобильное приложение Примсоцбанка или его веб-версия → Нужная карта (нажать) → «Бонусы и баллы» → «Персональный кабинет лояльности» → «Любимые категории» → «Категории на /месяц/» → Выбрать четыре категории → «Подтвердить».

Начните экономить уже сейчас – выберите свои категории кэшбэка и получайте выгоду от каждой покупки с Примсоцбанком!

Размер начисления кэшбэка зависит от вида карты. Ознакомиться с Правилами программы лояльности "Примсоцбанк" можно по ссылке https://pskb.com/debit-cards/documents/. Информация предоставлена: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015. Реклама 18+.