Преступления в строительстве и уголовные риски бизнеса обсудят в Иркутске на юридическом форуме

Приближается старт ежегодного Прибайкальского юридического форума, который состоится с 29 октября по 1 ноября в Иркутске. Форум соберёт более 120 известных спикеров, включая федеральных экспертов и лауреатов престижных премий. Особое внимание привлекает выступление доктора юридических наук Юрия Гармаева, обладателя награды «Профессор года» Дальневосточного федерального округа.



Юрий Гармаев примет участие сразу в двух ключевых сессиях форума. Сначала он представит доклад «Преступления в сфере недвижимости: актуальная судебная практика», посвященный вопросам правонарушений в строительной отрасли. Затем, 1 ноября, юрист расскажет о рисках уголовной ответственности для представителей бизнеса, юристов и чиновников в рамках специальной секции о банкротстве.

Юрий Гармаев подчеркнул важность мероприятия, отметив не только высокий уровень профессиональных дискуссий, но и уникальную атмосферу и отличные возможности для нетворкинга.

Напомним, организаторы подготовили насыщенную программу. В течение четырёх дней участники форума смогут принять участие в тематических сессиях, охватывающих широкий спектр актуальных вопросов.

29 октября в Научной библиотеке имени Распутина пройдут сессии по интеллектуальной собственности, регулированию цифровых активов, цифровизации и искусственному интеллекту.

30 октября в Байкальском филиале Сбербанка состоится официальное открытие, а также сессии по тенденциям внешнеэкономической деятельности и регуляторным вопросам.

31 октября эксперты обсудят градостроительство, строительную отрасль, земельное право, корпоративное право, а также стратегии и маркетинг бизнеса.

Отдельный день будет посвящён актуальным трендам в области банкротства, семейного права и уголовно-правовых рисков. Этот день пройдёт 1 ноября на берегу Байкала.



Ознакомиться с программой и приобрести билеты можно на официальном сайте Прибайкальского юридического форума (https://pbuf.ru).

Даты проведения форума: 29 октября – 1 ноября 2025 года.

Место проведения: Иркутск

Возрастная категория 18+