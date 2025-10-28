Новости

Пенсионерам-шахтерам и лётчикам добавили пенсию в октябре

В октябре 2025 года бывшие шахтеры и летчики-пенсионеры получили увеличенную доплату к пенсиям. Надбавка назначена Социальным фондом России за работу в опасных условиях и тяжелых профессиях, предусмотренных федеральными законами.

Дополнительная выплата формируется из отчислений работодателей, работающих в указанных сферах. Доплачивают пенсионерам, вышедшим на пенсию досрочно из-за вредных условий труда: шахтёрам (не менее 25 лет стажа) и лётчикам (не менее 25 лет летной службы).

Размер доплаты рассчитывается индивидуально исходя из трудового стажа, зарплаты работника и средней заработной платы по стране. Пока пенсионер работает, эта доплата не предоставляется.

Расчет размеров доплаты производится ежеквартально, однако средства поступают на счёт Фонда с задержкой, из-за чего суммы периодически пересматриваются. В связи с изменениями, принятыми правительством в сентябре 2025 года, сотрудники Социального фонда провели перерасчет и установили повышенные выплаты с учётом поступивших платежей работодателя за II квартал 2025 года.

Новая сумма составила: для сотрудников угольных предприятий — 4667 руб. (рост +790 руб.) и членов экипажа гражданской авиации — 27104 руб. (рост +2636 руб.). Повышенные выплаты начали поступать пенсионерам в октябре 2025 года.


