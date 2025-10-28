Часть россиян получит пенсии за январь заранее — в декабре

Некоторые россияне получат пенсии за январь раньше срока — уже в декабре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

По его словам, досрочные выплаты назначены специально для тех, кто получает пенсию на банковские карты. Тем россиянам, кто предпочитает получать выплаты почтовым переводом, деньги придут по привычной схеме — начиная с 3 января.

Министр отмети, что в 2026 году страховую пенсию планируют повысить сразу на 7,6%, если инфляция к концу текущего года окажется выше заложенных в госбюджет 6,8%. При этом уже в начале октября рост индекса потребительских цен составлял 8–8,1%. Средняя величина пенсионного пособия составит более 27 тысяч рублей.