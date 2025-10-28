Новости

После пика цены на бензин пошли вниз

На российском топливном рынке началась коррекция, после того как оптовые цены на бензин несколько раз обновили исторические максимумы. Марка АИ-92 на бирже подешевела за день более чем на 3%, до 71,75 тыс. руб. за тонну. Участники рынка объясняют снижение стоимости сезонным охлаждением спроса и наращиванием поставок после выхода из ремонтов некоторых НПЗ.

Биржевая стоимость АИ-92 на Петербургской бирже по индексу европейской части России 27 октября упала на 3,21%, или почти на 2,4 тыс. руб., до 71,75 тыс. руб. за тонну. Снижение, следует из данных площадки, стало самым сильным как минимум с конца июля.

Цена АИ-95 уменьшилась на 0,03%, до 79,62 тыс. руб. за тонну. Летнее дизельное топливо подешевело на 0,75%, до 64,13 тыс. руб. за тонну, межсезонное — на 1,03%, до 62,45 тыс. руб., зимнее — на 0,61%, до 77,30 тыс. руб. Единственным подорожавшим за торговый день нефтепродуктом на бирже стал топочный мазут, котировки которого выросли на 1,39%, до 22,74 тыс. руб. за тонну.

Аналитики сходятся во мнении, что коррекция связана с сезонным падением розничного спроса и постепенно выходящими из плановых ремонтов НПЗ. В аналитической компании «ОМТ-Консалт» добавляют, что охлаждение спроса также произошло и на бирже. По словам участников торгов, которые приводят аналитики, некоторые крупные продавцы не смогли реализовать запланированный объем из-за того, что цены спроса были существенно ниже цен предложения.

В середине сентября в условиях внеплановых остановок некоторых крупных НПЗ оптовые объемы продаж бензина упали до минимальных за два года значений, в частности, продажи АИ-92 снизились почти на четверть. К середине октября продажи начали восстанавливаться.

Для стабилизации топливного рынка в условиях высокого спроса и снижения переработки правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца года, в том числе для производителей. А вывоз дизтоплива был разрешен только НПЗ. Также в октябре резко увеличились поставки топлива из Белоруссии.

Старший аналитик БКС Кирилл Бахтин добавляет, что из-за новых ограничений некоторые участники рынка ждут снижения объемов экспорта сырья и роста поставок внутри страны. По его словам, понижательная динамика на бирже может продлиться несколько недель, поскольку рынок нуждается в фактический информации о ценах и объемах экспорта российской нефти и нефтепродуктов.

В то же время, отмечает эксперт по энергетике Кирилл Родионов, текущий уровень котировок нельзя назвать низким, особенно если сравнивать с ценами начала 2025 года.

Ольга Семеновых


/ Сибирское Информационное Агентство /
