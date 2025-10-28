Авиакомпании ставят на регионы

В прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что впервые около 53% внутренних авиарейсов выполнялись без пересадки в Москве. Игроки рынка продолжают делать ставку на расширение региональных и туристических направлений, одновременно снижая нагрузку на московские хабы. Об этом пишет газета «Ведомости».

Группа «Аэрофлот» в зимнем сезоне предложит пассажирам более 280 маршрутов, из которых свыше 150 будут выполняться без пересадки в Москве. Среди новых рейсов – перелеты из Краснодара в Ереван и Стамбул, из Екатеринбурга в Дубай, а также рейсы на вьетнамский курорт Нячанг из Иркутска, Владивостока и Новосибирска.

S7 Airlines запустит прямые рейсы из Владивостока в Бангкок с обеспечением стыковок с внутренними направлениями.

Параллельно усиливаются государственные программы субсидирования межрегиональных перевозок. В 2025 году пассажирам стали доступны перелеты по специальным тарифам на 267 маршрутах, включая 72 новых направления.

Напомним, что летом Иркутскую область посетили почти 900 тысяч человек, что на 100 тысяч больше, чем в 2024 году. Иркутский аэропорт обслужил в первом полугодии рекордные 1,9 млн пассажиров, что на 3% выше прошлогоднего показателя. Основной прирост трафика был достигнут за счет международных авиаперевозок, которые увеличились сразу на 27%.