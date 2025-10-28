Украл на 500 тысяч, продал за 50: ангарчанина уличили в воровстве элитных вещей

28-летний житель города Ангарска Иркутской области стал фигурантом уголовного дела. Его заподозрили в воровстве.

По данным региональных жителей, мужчина проникал в частные дома в ночное время, пока хозяева спали. Он успел обойти несколько владений, похитив разнообразные ценности.

Предполагаемого вора быстро нашли, изучив записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что у него уже есть судимость. За последнее же время он обошел пять домов, в двух из которых жильцы его спугнули.

«Злоумышленник похитил два мобильных телефона, ювелирные изделия и парфюмерию элитного бренда на сумму, превышающую 500 тысяч рублей. При этом похищенное он сбыл за 50 тысяч рублей. На вырученные средства задержанный оплатил алкоголь и развлечения», – пояснили в МВД.

Дело возбудили по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище», ведется расследование.