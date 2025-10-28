Импортозамещенный МС-21 взлетел в Иркутске

Минпромторг России показал первые кадры взлета российского среднемагистрального самолета МС-21 с импортозамещенными. Он поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев»

«На его борту тестируется работа новых отечественных систем и двигателей ПД-14. Самолет присоединится к программе сертификационных испытаний наряду с опытным образцом МС-21, частично оснащенным новыми российскими системами и агрегатами, который совершил первый полет в новом облике 29 апреля 2025 года», – пояснили в минпромторге.

Производство МС-21 планируется начать в 2026 году: предполагается, что в конце следующего года самолет получит сертификацию с комплектующими отечественного производства.