Майя Ломидзе: Нынешний год стал по-настоящему успешным для туротрасли

Число российских туристов, выезжающих за границу, продолжает плавно расти в течение последних трех лет. Согласно данным погранслужбы ФСБ, в первом полугодии 2025 года поток россиян за рубеж увеличился на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Поток выезжающих в другие страны туристов плавно растет последние три года. Причем по отдельным направлениям показатели уже превзошли уровень до пандемии. Нынешний год стал по-настоящему успешным для отрасли благодаря нескольким ключевым факторам», – рассказала газете «Ведомости» исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Прежде всего существенную роль сыграло укрепление рубля, начавшееся в марте. Не менее важной оказалась адаптация туристов к новой логистике: перелеты со стыковками перестали быть препятствием. Яркий пример – Япония, где, несмотря на отсутствие прямых рейсов и визовый режим, был превзойден рекорд турпотока из России 2019 года.

Наиболее значительный прирост турпотока зафиксирован во Вьетнаме (+139%), Египте (+40%), Китае (+31%) и ОАЭ (+16%). Число россиян, посещающих ОАЭ, Египет и Китай, уже превысило допандемийные показатели 2019 года.

Напомним, что летом Иркутскую область посетили почти 900 тысяч человек, что на 100 тысяч больше, чем в 2024 году. Иркутский аэропорт обслужил в первом полугодии рекордные 1,9 млн пассажиров, что на 3% выше прошлогоднего показателя. Основной прирост трафика был достигнут за счет международных авиаперевозок, которые увеличились сразу на 27%.