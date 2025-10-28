Новости

Два участка в Братском и Усть-Илимском районах закрыли для проезда большегрузов

Временное ограничение на движение по двум участкам трассы Братск – Усть-Илимск для большегрузов и автобусов ввели в Иркутской области. Это связано с непогодой и, в частности, снегопадами, в результате чего проезд по дороге стал небезопасным.

<p>Фото: Госавтоинспекция Иркутской области</p>

«На участке с 0-го по 70-й км в Братском районе работают две комбинированные дорожные машины и автогрейдер. В Усть-Илимском районе с 70-гопо 246-й км – восемь КДМ, погрузчик и трактор. Рассыпано 123 тонны противогололедного материала», – рассказал губернатор Игорь Кобзев.

О возобновлении движения планируют сообщить дополнительно. Дорогу откроют после приемки инспекторами Госавтоинспекции.


