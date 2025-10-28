Сквер Созидателей открыли в Усть-Куте при поддержке ИНК

В рамках празднования 25-летнего юбилея Иркутская нефтяная компания (ИНК) выступила финансовым партнером создания нового общественного пространства в Усть-Куте – сквера Созидателей.

В торжественном открытии сквера приняли участие представители городской и районной администрации, сотрудники и руководство ИНК, жители города, в том числе ветераны БАМа.

С инициативой благоустройства выступили горожане. Проект, реализованный в сотрудничестве с администрацией города, стал знаковым дополнением к муралу, посвященному 50-летию строительства БАМа.

– Это не просто новое городское пространство. Это – воплощение глубокого уважения к нашей истории и нерушимой веры в достойное будущее. В год нашего 25-летнего юбилея этот сквер становится символом единения поколений. Он напоминает нам о тех, кто стоял у истоков Усть-Кута, о героизме бамовцев, и, конечно, о тех, кто будет здесь рождаться, расти и строить свою жизнь – о новых поколениях усть-кутян, – поздравил горожан заместитель генерального директора по региональной политике ИНК Евгений Милов.

Сквер площадью более 1000 кв. м. представляет собой современное благоустроенное пространство. На территории установлены гранитные дорожки, комфортные скамейки, урны и декоративное освещение. Центральным элементом композиции стала стела, отражающая ключевые вехи в истории Усть-Кута. Для удобства посетителей обустроена асфальтированная парковка.

Завершающим этапом в создании сквера стало формирование аллеи, в которой приняли участие жители города, сотрудники ИНК и Иркутского завода полимеров. В совместной акции было высажено 102 саженца деревьев и кустарников, включая сирень, боярышник, акацию, калину и можжевельник.

Благоустройство сквера является продолжением социальной политики ИНК, направленной на поддержку развития территорий присутствия. Компания поддерживает развитие городской среды Усть-Кута, оказывает содействие в подготовке проектной документации для многих новых объектов.

Так, в 2022 году было открыто общественное пространство в микрорайоне Речники. Стоимость проекта составила около 120 млн рублей. Финансирование было обеспечено за счет гранта, средств областного и муниципального бюджетов, а также программы социального партнерства с ИНК.

В ближайших планах – открытие Дома молодежи, многофункционального центра площадью 1,3 тыс. кв. м, который объединит творческие мастерские, коворкинг, клуб молодых предпринимателей, медиацентр и лабораторию профориентации. ИНК поддержала Усть-Кут в подготовке заявки на всероссийский конкурс «Регион для молодых» и планирует участвовать в финансировании социально значимого объекта.