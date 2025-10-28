АТБ открыл набор на шестой поток образовательной IT-программы

Азиатско-Тихоокеанский банк совместно с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) объявили о старте приёма заявок на шестой поток программы профессиональной переподготовки «АТБ PLUG-IN». Обучение направлено на подготовку IT-специалистов для дальнейшей работы в банковской сфере. Набор желающих продлится с 20 октября по 21 ноября.

Шестой поток предполагает обучение по шести востребованным направлениям: Java, React, автоматизированное тестирование, системный анализ, безопасная разработка (DevSecOps) и Data-инженерия. В общей сложности к обучению будут приглашены 22 человека.

Учебный план сочетает освоение теоретических основ (hard skills) по выбранному треку и развитие гибких навыков (soft skills). Ключевой элемент программы — командная работа над реальными проектами от АТБ по методологии Agile.

Интенсив «АТБ PLUG-IN» начнётся 1 декабря 2025 и продлится 3,5 месяца — до 21 марта 2026 года. Обучение будет проводиться в очном формате на базе ДВФУ и рассчитано на студентов или недавних выпускников информационных, технических, математических, экономических направлений, которые знают основы проектирования информационных систем. По результатам защиты финального проекта выпускники могут устроиться на работу в IT-подразделения Азиатско-Тихоокеанского банка.

«Программа “АТБ PLUG-IN” реализуется нами с 2022 года и за прошедшее с тех пор время доказала свою эффективность в привлечении талантливой молодёжи для цифровой трансформации банка. Мы целенаправленно готовим специалистов, которые как можно быстрее смогут включаться в решение реальных бизнес-задач. Уверен, что шестой поток, как и предыдущие, укрепит нашу IT-команду», —поделился директор по персоналу АТБ Вадим Коровин.

АТБ предложит участникам программы рассмотреть два кейса. Первый объединит в междисциплинарные команды специалистов по Java, React, тестированию, системному анализу и DevSecOps. Второй же нацелен на Data-инженеров. Работа над проектами будет разбита на семь спринтов общей продолжительностью по две недели каждый. В процессе обучения слушателей ждут интенсивные практические занятия, сессии по анализу работ от тренеров и встречи с экспертами банка.

Обучение для участников «АТБ PLUG-IN» является бесплатным. На время прохождения курса банк предусматривает выплату ежемесячной стипендии в размере 30 000 рублей (при условии высокой успеваемости и посещаемости).

Всем желающим попасть на шестой поток «АТБ PLUG-IN» нужно заполнить заявку на www.atbplugin.tech и принять участие в конкурсном отборе. Узнать более подробную информацию о программе можно на официальном сайте проекта.