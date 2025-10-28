Новости

Ввод жилья в Иркутской области вырос более чем на 20%

Рост ввода жилья зафиксировали аналитики «Иркутскстата» в Приангарье по итогам 9 месяцев 2025 года. За этот период завершилось строительство 1,5 млн «квадратов», что на 22,5% больше, чем годом ранее.

Больше всего жилья появилось в сельской местности – свыше 930 тыс. квадратных метров, что свидетельствует о растущем спросе на дома за пределами крупных населенных пунктов. При этом активно застраиваются и города: отмечен рост ввода на 36%.

Значительный вклад в жилищное строительство вносит население, используя собственные средства и ипотечные кредиты: за январь–сентябрь люди возвели 1,3 млн «квадратов», или 85% от областного объема.

Организации построили 223 тысячи квадратных метров жилья, показав рост на 31%.


