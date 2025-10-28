Альфа-Банк дарит год бесплатного обслуживания по премиальной кредитной карте для бизнеса

Альфа-Банк запустил специальную акцию для предпринимателей — клиенты, оформившие премиальную кредитную карту для бизнеса до 31 декабря 2025 года, получают год бесплатного обслуживания. Владельцам премиальной карты будут доступны кэшбэк до 10% на бизнес-покупки, персональный консьерж-сервис и возможность прохода в бизнес-залы аэропортов.

Кредитная карта для бизнеса от Альфа-Банка — это бизнес-карта с премиальным сервисом, доступным без требований к минимальному остатку на счетах или объему оборотов. Достаточно подключить премиальный тариф — и все привилегии становятся доступными сразу. Карта выгодна и с точки зрения финансовых условий — комиссия за снятие наличных составляет всего 6%.

Условия кредитования по бизнес карте остаются простыми и прозрачными: в течение льготного периода не начисляются проценты и не требуется вносить минимальные платежи — достаточно погасить задолженность до его окончания.

Акция на год бесплатного обслуживания по премиальной кредитной карте для бизнеса распространяется на всех, кто подпишет договор в период с 27 октября по 31 декабря 2025 года.