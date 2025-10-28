Альфа-Банк увеличил выплаты по программе поиска уязвимостей до 1 миллиона рублей

Альфа-Банк повысил максимальные вознаграждения за найденные критические уязвимости в рамках своей программы bug bounty на платформе BI.ZONE Bug Bounty — теперь исследователи смогут получить до 1 000 000 рублей за одну находку. Это второе повышение выплат в истории программы и важный шаг в развитии уже существующей надежной системы кибербезопасности банка.

Новые диапазоны выплат: Critical: 400 000 – 1 000 000 рублей; High: 80 000 – 400 000 рублей; Medium: 15 000 – 80 000 рублей; Low: 0 – 15 000 рублей.

«За три года программа Bug Bounty на платформе BI.ZONE помогла команде кибербезопасности Альфа-Банка значительно повысить безопасность цифровых сервисов, выявить и своевременно устранить ряд уязвимостей. Программа позволила не только повысить защищенность наших сервисов, но и выстроить открытое взаимодействие с профессиональным сообществом исследователей. Увеличение вознаграждения — это признание важности их вклада в киберустойчивость банка», — отметил Сергей Крамаренко, руководитель департамента кибербезопасности Альфа-Банка.

Программа bug bounty Альфа-Банка действует на платформе BI.ZONE Bug Bounty и охватывает широкий спектр продуктов и сервисов — мобильные и веб-приложения, публичные API, а также инфраструктуру. Исследователи могут проверить безопасность систем и получить вознаграждение за найденные уязвимости, которые могут повлиять на защиту клиентских данных, платёжной информации или стабильность сервисов.