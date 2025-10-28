Названы лидеры жилищного строительства в Иркутской области

Аналитики Иркутскстата выявили трех лидеров жилищного строительства в Приангарье. Они определены по итогам 9 месяцев 2025 года.

На первом месте – Иркутский район, где за указанный период было введено в эксплуатацию 804 тысячи квадратных метров индивидуальных и многоквартирных домов. На втором и третьем местах – город Иркутск и Шелеховский район с показателями 253 и 73 тысячи квадратных метров соответственно.

Всего в регионе за девять месяцев появилось 1,5 млн «квадратов» жилья – свыше чем на 20% больше, чем в 2024 году. Основная часть приходится на сельскую местность, однако города тоже активно застраиваются.