Сбер открыл выдачи Дальневосточной и Арктической ипотеки для новой категории заемщиков

Описание категории – гражданин РФ, работающий по основному месту работы в организации культуры и переехавший в населенные пункты регионов России с числом жителей до 50 тысяч человек, расположенной на территории субъекта РФ, входящего в состав ДФО, или на сухопутных территориях Арктической зоны РФ.

Требования к документам (помимо базового набора): справка 2-НДФЛ, копия трудовой книжки, копия трехстороннего трудового договора, заключенного с клиентом, работодателем и субъектом РФ.

Клиент должен быть включен в перечень работников культуры в субъекте Федерации, где осуществляет трудовую деятельность. После заключения кредитного договора клиент должен будет подтверждать место работы в организации культуры в течение 5 лет.

Подать заявку можно на Домклик.

