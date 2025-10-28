Новости

Alfa Only назван лучшим премиальным банковским брендом по оценке клиентов

Сервис Альфа-Банка — Alfa Only — признан лучшим брендом premium banking по мнению клиентов. К такому выводу пришли эксперты Frank RG, которые провели анкетирование более 5 000 клиентов банков в ходе исследования «Premium Banking 2025».

Исследование Frank RG — крупнейший ежегодный обзор рынка private и premium banking в России. Аналитики изучают продуктовые предложения и цифровые экосистемы ведущих банков, проводят опросы клиентов и интервью с руководителями премиальных программ, оценивают качество обслуживания с помощью «тайных покупателей» и тестируют функциональность цифровых каналов.

Alfa Only сочетает персональный подход, доступ к эксклюзивным продуктам и привилегиям, а также удобство цифровых решений Альфа-Банка. Клиенты получают комплексное обслуживание — от приоритетного бронирования в ресторанах и доступа в бизнес-залы аэропортов до инвестиционных консультаций под индивидуальные цели.

Регулярное признание Frank RG отражает устойчивое лидерство Альфа-Банка в премиальном сегменте и подтверждает, что Alfa Only задаёт стандарты сервиса на рынке.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:2VfnxvsyGp1

/ Сибирское Информационное Агентство /
